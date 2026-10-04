Straat midden in Eindhoven afgezet na vondst explosief onder bestelbusje

Onder een bestelbusje in de 2e Franklinstraat in Eindhoven is zondagmiddag een explosief deels afgegaan. De politie heeft de straat, midden in een woonwijk, afgezet en de EOD is onderweg.

Na de melding kwamen agenten en die troffen onder de bestelbus explosieven aan die nog niet, of deels, waren afgegaan.

Volgens een politiewoordvoerder "heeft het er alle schijn van dat het zwaar illegaal vuurwerk is". Maar de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zal onderzoeken om wat voor explosief het gaat. De toedracht zal worden onderzocht nadat het is veiliggesteld. Het is nog onduidelijk "of het baldadigheid was of heel bewust gedaan is", zegt de woordvoerder.