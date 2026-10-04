Herlings helpt Nederland aan brons in Motorcross der Naties

De Nederlandse motorcrossers zijn derde geworden in de Motorcross der Naties, het WK voor landenteams. De wereldtitel ging naar België, voor het team uit Spanje. Jeffrey Herlings uit Oploo, regerend wereldkampioen in de MXGP, won de tweede en de derde manche en bezorgde de Nederlandse ploeg zo een medaille.

In het Franse Ernée was Roan van de Moosdijk uit Eindhoven met de negende plaats de beste Nederlander in de eerste manche, die werd gewonnen door de Fransman Romain Febvre. Glenn Coldenhoff uit Best, de andere Nederlander, werd veertiende.

Herlings, drievoudig wereldkampioen in de MXGP, won vervolgens de tweede en de derde manche. Coldenhoff eindigde als negende in de tweede manche. Van de Moosdijk kwam in de derde en laatste manche vroeg ten val.

Nederland won de Motorcross der Naties één keer; dat was in 2019. De editie van 2027 vindt plaats in Assen.