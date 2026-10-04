Doodshoofdvlinder en klappende eenden: dit mag je niet missen

Van een doodshoofdvlinder tot klappende eenden. Dit zijn de vijf verhalen die je deze week gelezen moet hebben.

Boswachter Frans Kapteijns beantwoordt deze week vragen over bijzondere natuurverschijnselen in Brabant. Een lezer spotte een zeldzaam mandarijneendje in het Henri Dunantpark in Eindhoven - een exotisch uitziend vrouwtje van deze oorspronkelijk Oost-Aziatische soort die inmiddels ook hier in het wild voorkomt. De prachtige herfstmetaalwapenvlieg bleek voor een andere lezer een verrassende ontdekking, een onschuldige bloembezoeker ondanks zijn imposante naam. Hoogtepunt is de doodshoofdvlinder, met zijn kenmerkende schedelvormige vlek die vroeger onheil voorspelde maar nu juist juichkreten oproept bij wie hem spot. Deze grote nachtvlinder kan zelfs vreemde geluiden maken om belagers af te schrikken. Lees hier het hele verhaal.

Frans legt uit waarom schaakbordlieveheersbeestjes wél inheems zijn, ondanks hun opvallende gele kleur die mensen vaak doet denken aan invasieve Aziatische soorten. Ook komt aan bod waarom vennen vol gaten zitten na droogval - van historische turfwinning tot krimpscheuren door extreme hitte. Bij een oude paddenstoel ontdekte een lezer geen larfjes maar massa's pissebedden, die samen met de zwam een belangrijk onderdeel vormen van het natuurlijke opruimproces. Check het hier.

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Een ruzie tijdens de Nacht van Brabant in Den Bosch liep volledig uit de hand met dramatische gevolgen. Een 55-jarige man liep ernstig hersenletsel op na een klap waarbij hij met zijn hoofd op de betonnen vloer terechtkwam. Bijna een jaar later herkent hij soms zelfs zijn eigen zoon niet meer. Het Openbaar Ministerie verwijt verdachte Jeroen S. voorwaardelijk opzet en eist dertig maanden cel, terwijl de familie een schadeclaim van 2,3 miljoen euro heeft ingediend. De rechtbank moet nu bepalen of het noodweer was of dat Jeroen kon weten welke gevolgen zijn handelen zou hebben. Hier lees je hun verhaal.

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Dan naar Vught. Restaurator Dagmar Beyaard werkt aan een bijzondere maar lugubere opdracht: het opknappen van de mobiele crematieoven van Kamp Vught waarin de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog lichamen van 750 gevangenen verbrandden. Ze doet haar werk in stilte, zonder muziek, uit respect voor de geschiedenis. De ovens roesten flink door oude verflagen en worden nu gerestaureerd als onderdeel van een groter project om de objecten te bevriezen in de tijd. Ook een lijkkar, waarschijnlijk in het kamp zelf gemaakt uit onderdelen van een vliegtuigsloperij, kreeg al een restauratie. Lees hier haar verhaal.

Tot slot werd afscheid genomen van wielerlegende Rini Wagtmans, die vorige week op 79-jarige leeftijd overleed. De oud-wielrenner, herkenbaar aan zijn kuif en bekend als De Witte Bles, won drie Tour-etappes en droeg in 1971 één dag de gele trui. Familie, vrienden en talloze oud-wielrenners zoals Jan Janssen, Peter Winnen en Johan van de Velde kwamen bijeen om herinneringen op te halen. Rini regelde in zijn laatste dagen zelf een groot deel van zijn uitvaart en vroeg persoonlijk verschillende sprekers om een woordje te doen. Naast zijn wielerprestaties stond hij bekend om zijn sociale betrokkenheid, onder meer als ambassadeur voor Exodus dat ex-gedetineerden begeleidt. Lees het hier