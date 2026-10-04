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Elektrische auto vliegt in brand op oprit, meter van woonhuis verwijderd
• Aangepast
Een elektrische auto is zondagavond in brand gevlogen op een oprit bij een huis aan de Lorskensstraat in Schaijk. De auto stond slechts een meter van het huis. Door snel handelen van de brandweer bleef het huis gespaard.
Grote rookpluimen trokken over de wijk waar de auto stond. De brandweer slaagde erin om de auto van de oprit te trekken en hem daarna te blussen.
Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. De brand trok veel bekijks van omwonenden.
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