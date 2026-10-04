Luca (16) won de strijd voor zijn leven en wint nu ook sportieve strijd

Luca den Ronden ging in 2023 de strijd aan tegen kwaadaardige botkanker. De toen 13-jarige Helmonder bleek een echte vechter en na een zeer zwaar traject kwam hij er bovenop. Luca (16) voelt zich zelfs weer zo sterk dat hij zich zondagmiddag kroonde tot autocross-kampioen. “Dit kampioenschap is heel erg bijzonder.”

Wat volgde was een lange reeks aan chemo’s, 26 in totaal. Ook moest hij onder het mes, waarbij een gewricht uit zijn knie werd gehaald en een prothese kwam ervoor in de plaats. In eerste instantie stootte zijn lichaam het af, maar daarna begon het te wennen. “Je ziet er in principe niks van, het voelt ook als helemaal eigen.”

De wereld van Luca en zijn familie stortte drie jaar geleden in na een ziekenhuisbezoek. Luca klaagde over een pijnlijke knie na een valpartij van zijn fiets en wat hij absoluut niet verwachtte, is dat de arts hem de diagnose kwaadaardige botkanker moest brengen.

Toen daarna onderzoek uitwees dat de chemo’s hun werk hadden gedaan, was er sprake van een enorme opluchting bij Luca en iedereen die hem lief heeft. Het was voor de jonge Helmonder ook de kans om zich weer serieus te richten op zijn grote passie: autocross.

In maart vorig jaar reed hij weer zijn eerste autocrosswedstrijd en in de loop der maanden ging het crossen steeds beter. Dit seizoen bleek hij in het ASUZ-kampioenschap, een reeks van zes wedstrijden in het zuiden van Nederland, te sterk voor de concurrentie. Zondagmiddag in Deurne bekroonde hij zich tot kampioen en mocht hij na afloop een ereronde rijden.

“Nee, tranen heb ik niet gelaten, ik ben niet zo gauw verdrietig”, zegt Luca direct na zijn titel. “Ik ben vooral blij, dit voelt zo bijzonder. Ik heb ook zoveel reacties gekregen, geweldig om mee te maken.”

Als het aan Luca ligt, komen er nog vele mooie prijzen bij in zijn race-carrière. Volgend jaar wil hij onder andere mee gaan doen aan het NK. “Ik hou van de adrenaline die vrijkomt, die kan ik nergens anders op deze manier vinden. De ontlading van winnen maakt het natuurlijk nog mooier. Angst ken ik niet, wel af en toe wat wedstrijdspanning. Maar eigenlijk ga ik gewoon zitten en rijd ik zo hard mogelijk weg.”

En dan toch nog even over zijn ziekte, die zo’n enorme impact had op het leven van de strijdlustige Luca en zijn familie. In november vorig jaar werd er een uitzaaiing gevonden in zijn rechterlong die operatief is verwijderd. Om de drie maanden moet hij zich in het ziekenhuis melden voor controles. “Ik voel me goed en heb er vertrouwen in dat ik me geen zorgen hoef te maken.”