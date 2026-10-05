Rijstrook dicht door ongeluk, ruim een uur vertraging op A4

Het was maandagochtend aanschuiven op de A4 bij Hoogerheide. Door een ongeluk was de linkerrijstrook richting de Belgische grens afgesloten. Tussen Hoogerheide en Tholen liep de vertraging op tot ruim een uur. Iets na negen uur is de file bijna opgelost.

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Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk. Ook op een deel van de A58, die overgaat in de A4, stond het verkeer vast. Tussen Heerle en knooppunt Zoomland bedroeg de vertraging ongeveer twintig minuten.

Op de A4 gebeurden twee ongelukken. In de staart van de file die na het eerste ongeluk ontstond, gebeurde rond kwart over acht opnieuw een ongeluk. Bij dit ongeluk waren drie voertuigen betrokken. In eerste instantie liep na dat ongeluk de vertraging weer op. Maar rond negen uur waren de grootste problemen voorbij.