We houden het mooie weer nog even vast, dan neemt de temperatuur een duik

Zonaanbidders opgelet, tot en met woensdagmiddag is het genieten in onze provincie. Dat zegt weerman Floris Lafeber van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant. Maar die stralende herfstdagen duren niet heel lang meer, halverwege de week neemt de temperatuur een fikse duik.

Ook deze maandag ziet het er volgens Lafeber fantastisch uit in de provincie. "De dag begon nog behoorlijk fris, met een temperatuur van tussen de 5 en 10 graden. Daarbij waren er wat plekken met wat nevel of mist. In de loop van de dag zien we de zon geregeld en wordt het tussen de 20 en lokaal 22 graden."

Dit zonnige weer houden we dinsdag en woensdag, al drijven er dinsdag wel wat meer wolkenvelden voorbij. Woensdag wordt volgens de weerman nog een prachtige najaarsdag met een vrij hoge temperatuur. "Het wordt dan 20 tot lokaal 24 graden bij de grens met Limburg. Ook dan is er veel ruimte voor de zon. Op en top genieten!"

In de loop van de woensdag gaat het weer wel veranderen. De wind draait dan naar het noordwesten en neemt gestaag toe. "Dit betekent de aanvoer van minder warme en vochtigere lucht. Met name woensdagavond komt het verspreid over de provincie tot een aantal flinke buien."

Dit vormt een beetje de opmaat voor het weer dat we daarna gaan krijgen. Zowel donderdag, vrijdag als in het weekend hebben we geregeld te maken met buien in de provincie.

"We gaan dan qua temperatuur tien graden naar beneden, naar 13 of 14 graden overdag", zegt Lafeber. "Het wordt dan echt een beetje herfstachtig weer, maar dat is gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. We leven momenteel ver boven onze stand."