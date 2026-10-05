Zorg in West-Brabant dichter bij huis door nieuw centrum

In West-Brabant wordt gewerkt aan een regionaal monitorings- en coördinatiecentrum. Zorgorganisaties willen met deze nieuwe aanpak patiënten thuis metingen laten doen, en hen op afstand begeleiden. Het doel is om mensen langer zelfstandig te laten wonen en sneller passende hulp te bieden. Het centrum moet binnen vijf jaar een vast onderdeel van de zorg worden.

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Het regionale monitorings- en coördinatiecentrum is een samenwerking tussen tanteLouise, Thuiszorg West-Brabant en het Bravis ziekenhuis. De organisaties willen patiënten helpen door gezondheidswaarden zoals bloeddruk, bloedsuiker en zuurstofwaarde thuis te laten meten. Zorgverleners kijken op afstand mee en kunnen sneller ingrijpen als dat nodig is.

Deze aanpak maakt het mogelijk om veranderingen in de gezondheid eerder te signaleren. Hierdoor kunnen problemen vaak worden voorkomen en wordt onnodig ziekenhuisbezoek verminderd. Ook krijgen patiënten meer grip op hun eigen gezondheid, omdat zij zelf beter leren herkennen wanneer er iets verandert.

Meer regie voor patiënten

De nieuwe werkwijze geeft patiënten meer inzicht en zelfstandigheid. Voor mensen met chronische aandoeningen en kwetsbare ouderen kan dit een groot verschil maken. Naast het volgen van medische meetwaarden, kijken zorgverleners ook naar de kwaliteit van leven en bieden zij advies en begeleiding waar nodig.

Bij het Bravis ziekenhuis wordt thuismeten al toegepast in verschillende zorgpaden, zoals bij zwangerschapsdiabetes. Patiënten delen hun meetwaarden vanuit huis, waardoor alleen contact wordt opgenomen als dat nodig is. Dit zorgt ervoor dat de zorg beter aansluit bij wat op dat moment nodig is.

Betere samenwerking tussen zorgverleners

De ambitie van het regionale centrum is om zorgverleners in West-Brabant beter te laten samenwerken. Door informatie te delen, hoeft een patiënt minder vaak zelf te schakelen tussen verschillende zorgverleners. Patiënten moeten één netwerk van zorgprofessionals om zich heen ervaren, waarin iedereen op dezelfde manier samenwerkt.

Huisartsenorganisaties in de regio hebben ook aangegeven interesse te hebben in de volgende fase van het programma. De ontwikkeling van het centrum vraagt tijd, maar volgens de initiatiefnemers is het een belangrijke stap om de zorgvraag in de toekomst slimmer te organiseren.