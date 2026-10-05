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Fietser geschept door auto, slachtoffer komt hard ten val
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De hulpdiensten zijn maandagochtend uitgerukt voor een aanrijding op de kruising van de Hondsbergselaan en de Moergestelseweg in Oisterwijk. Een auto schepte daar een overstekende fietser.
Volgens de politie kwam de fietser door de klap hard ten val. Ook een ambulance kwam ter plaatse.
Hoe ernstig het slachtoffer gewond is geraakt, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.
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