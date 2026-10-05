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Fietser geschept door auto, slachtoffer komt hard ten val

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De fietser werd op de kruising geschept door een auto. (Foto: Politie_groenebeemden / Instagram.)
De fietser werd op de kruising geschept door een auto. (Foto: Politie_groenebeemden / Instagram.)

De hulpdiensten zijn maandagochtend uitgerukt voor een aanrijding op de kruising van de Hondsbergselaan en de Moergestelseweg in Oisterwijk. Een auto schepte daar een overstekende fietser.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Volgens de politie kwam de fietser door de klap hard ten val. Ook een ambulance kwam ter plaatse.

Hoe ernstig het slachtoffer gewond is geraakt, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.

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