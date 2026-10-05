Fietser geschept door auto, vrouw komt hard ten val

De hulpdiensten zijn maandagochtend uitgerukt voor een aanrijding op de kruising van de Hondsbergselaan en de Moergestelseweg in Oisterwijk. Een auto schepte daar een overstekende vrouw op een fiets.

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Volgens de politie kwam de fietser door de klap hard ten val. Ook een ambulance kwam ter plaatse.



De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, de auto en de fiets liepen schade op door de klap. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.