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Fietser geschept door auto, vrouw komt hard ten val

Aangepast

De hulpdiensten zijn maandagochtend uitgerukt voor een aanrijding op de kruising van de Hondsbergselaan en de Moergestelseweg in Oisterwijk. Een auto schepte daar een overstekende vrouw op een fiets.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Volgens de politie kwam de fietser door de klap hard ten val. Ook een ambulance kwam ter plaatse.

De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, de auto en de fiets liepen schade op door de klap. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.

  • De fietser werd geschept door de auto, daarbij kwam het slachtoffer hard ten val. (Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink.)
    De fietser werd geschept door de auto, daarbij kwam het slachtoffer hard ten val. (Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink.)
  • De fietser werd geschept door de auto, daarbij kwam het slachtoffer hard ten val. (Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink.)

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