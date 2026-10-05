Collecte Brandwonden Stichting deze week in gemeente Zundert

De Nederlandse Brandwonden Stichting heeft toestemming gekregen om van 4 tot en met 10 oktober te collecteren in de gemeente Zundert.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van Zundert heeft op 26 augustus een besluit genomen over de aanvraag voor de landelijke collecte van de Nederlandse Brandwonden Stichting. De vergunning is verleend en de collecte vindt deze week plaats.

Eventuele verkeersmaatregelen rondom de collecte kun je vinden op de website van de gemeente Zundert. Dit staat onder 'Evenementen, onderwijs, verkeer' bij het kopje 'Wegwerkzaamheden'.