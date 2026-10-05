Loterijvergunning verleend voor competitieseizoen in Wernhout

De gemeente Zundert heeft een vergunning verleend voor een loterij op Diepstraat 41 in Wernhout tijdens het competitieseizoen 2026/2027.

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Het college van burgemeester en wethouders van Zundert heeft op 30 september 2026 besloten een loterijvergunning toe te kennen. De loterij mag plaatsvinden op de locatie Diepstraat 41 in Wernhout en is bedoeld voor het competitieseizoen 2026/2027.

Met deze vergunning kan de organisatie het evenement officieel en volgens de regels uitvoeren. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202601067.