Grondkering toegestaan achter perceel in Dinteloord

De gemeente Steenbergen heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een grondkering aan de achterzijde van een perceel aan de Boompjesdijk in Dinteloord.

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Het besluit is op 28 september 2026 genomen en naar de aanvrager verzonden. Het gaat om een rectificatie, omdat in een eerdere kennisgeving een verkeerd adres stond vermeld. De grondkering wordt geplaatst aan de achterzijde van het perceel op Boompjesdijk 68 a G.

Een grondkering is een constructie die wordt gebruikt om grond tegen te houden en stabiliteit te bieden aan een terrein. Het kan bijvoorbeeld worden aangelegd om hoogteverschillen in een perceel op te vangen.