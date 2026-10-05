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Grond wordt gebruikt voor nieuwbouw in Sterksel
In Sterksel is een melding gedaan voor het ophogen van terrein met grond. Het gaat om een nieuwbouwproject aan de Pastoor Thijssenlaan en Dreef.
De gemeente Heeze-Leende heeft een melding ontvangen van Van Berkel Bouwstoffen Transport B.V. Het bedrijf wil grond toepassen om een terrein op te hogen voor nieuwbouw. De locatie betreft de Pastoor Thijssenlaan en Dreef in Sterksel.
De melding is ingediend op 24 september 2026 en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Zo’n melding is een kennisgeving en er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken.
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