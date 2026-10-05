Vergunning verleend voor luifel aan woning in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor een luifel aan een woning aan de Beilerstroom.

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De eigenaar van een woning aan de Beilerstroom 7 in Tilburg mag een luifel aan de voorzijde van het huis bouwen. De gemeente heeft op 3 september 2026 de aanvraag ontvangen en inmiddels besloten de vergunning te verlenen. Het gaat hierbij om een bouwactiviteit die valt onder het omgevingsplan.

Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00011376. Dit nummer is belangrijk bij verdere communicatie met de gemeente Tilburg over deze zaak.