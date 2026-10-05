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Vergunning verleend voor luifel aan woning in Tilburg
De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor een luifel aan een woning aan de Beilerstroom.
De eigenaar van een woning aan de Beilerstroom 7 in Tilburg mag een luifel aan de voorzijde van het huis bouwen. De gemeente heeft op 3 september 2026 de aanvraag ontvangen en inmiddels besloten de vergunning te verlenen. Het gaat hierbij om een bouwactiviteit die valt onder het omgevingsplan.
Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00011376. Dit nummer is belangrijk bij verdere communicatie met de gemeente Tilburg over deze zaak.
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