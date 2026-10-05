Melding opslag van grond bij Zwaluwstaart in Tilburg afgehandeld

In Tilburg is een melding afgehandeld voor het opslaan van herbruikbare grond en baggerspecie aan de Zwaluwstaart. De melding is op 1 oktober afgerond en betreft activiteiten op de landbodem.

Gevonden voor jou

Het gaat om het opslaan van grond of baggerspecie zonder verdere bewerking. Grond en baggerspecie zijn materialen die bijvoorbeeld worden gebruikt om terreinen op te hogen of aan te leggen. De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

De melding is gekoppeld aan zaaknummer Z2026-00024682 en heeft DSO-kenmerk 2026093000995. De afhandeling betekent dat er geen bezwaar of beroep meer kan worden ingesteld.