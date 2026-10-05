Mobiel puinbreken gemeld aan Ettenseweg in Roosendaal

In Roosendaal is een melding gedaan voor mobiel puinbreken aan de Ettenseweg. Het gaat om het breken van bouw- en slooppuin op locatie tot granulaat. De melding is afgehandeld en geldt voor vier werkdagen tussen week 44 van 2026 en week 4 van 2027.

Gevonden voor jou

Op Ettenseweg 40 in Roosendaal zal bouw- en slooppuin op locatie worden fijngemaakt met een mobiele puinbreker. Het puin wordt verwerkt tot granulaat, een materiaal dat opnieuw gebruikt kan worden. De melding hiervoor is op 30 september gedaan en een dag later afgehandeld.

De werkzaamheden mogen plaatsvinden op vier werkdagen binnen de periode van week 44 van dit jaar tot en met week 4 van volgend jaar. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen deze melding.