Advertentie
Halloweentocht Veldhoven op 29 oktober zonder vergunning
In Veldhoven is een Halloweentocht gepland op 29 oktober. De activiteit is vergunningsvrij.
De gemeente Veldhoven heeft op 18 september een melding ontvangen voor een Halloweentocht bij Sportstuif aan De Korze 86. De tocht voert door de wijk en het bos en is aangemeld onder zaaknummer VHZ2026-01677.
Omdat de activiteiten geen vergunning nodig hebben, kan er geen bezwaar worden gemaakt. De tocht is dus vrij toegankelijk en vindt plaats op 29 oktober.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie