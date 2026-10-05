Melding geaccepteerd voor inrit Oude Kerkstraat in Veldhoven

De gemeente Veldhoven heeft een melding voor een nieuwe inrit aan de Oude Kerkstraat geaccepteerd. Het besluit hierover is op 1 oktober naar de aanvrager verzonden.

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Het gaat om een melding voor een uitweg bij Oude Kerkstraat 80 in Veldhoven, geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01631. De aanvraag is beoordeeld en goedgekeurd.

De gemeente geeft aan dat de stukken en beoordelingen op verzoek kunnen worden ingezien. Geïnteresseerden kunnen hiervoor contact opnemen met het team Infra en Maatschappelijk Vastgoed.