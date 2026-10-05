Reclamebelasting voor outletcentrum in Roosendaal aangepast

De gemeente Roosendaal heeft de regels voor reclamebelasting aangepast. Een outletcentrum of winkelcomplex wordt voortaan als één vestiging beschouwd bij het heffen van belasting.

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Met deze wijziging wil de gemeente Roosendaal voorkomen dat de reclamebelasting versnipperd wordt over individuele huurders of ondernemers. Bij een outletcentrum profiteren alle ondernemers van gezamenlijke voorzieningen, terwijl niet iedereen eigen reclame-uitingen heeft die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Door het complex als één vestiging te behandelen, wordt de belasting eenvoudiger en beter uitvoerbaar.

De nieuwe regeling treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2026. De exploitant of beheerder van het outletcentrum wordt voortaan aangemerkt als belastingplichtige. Dit maakt de heffing en invordering duidelijker en voorkomt onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is. De hoogte van de belasting wordt berekend op basis van de totale WOZ-waarde van het complex.