Woning toegevoegd op eerste verdieping in Deurne

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor een extra woning op de eerste verdieping van een pand aan de Derpsestraat.

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Op 30 september heeft de gemeente Deurne besloten een vergunning te verlenen voor het toevoegen van een woning aan de eerste verdieping van het pand aan de Derpsestraat 1d. De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ-2025-0542. Deze vergunning valt onder de categorie buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, wat betekent dat het plan afwijkt van bestaande bestemmingsregels.

Belangstellenden kunnen de bijbehorende stukken inzien door contact op te nemen met de gemeente Deurne. Het besluit en de stukken bieden meer inzicht in de gemaakte keuzes.