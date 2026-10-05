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Beslistermijn verlengd voor nieuwbouwplan in Deurne
Deurne heeft de beslistermijn voor een nieuwbouwplan aan Dennenveld 16 met zes weken verlengd.
De gemeente Deurne heeft besloten de termijn voor het beoordelen van een aanvraag omgevingsvergunning te verlengen. Het gaat om het slopen en herbouwen van een woning aan Dennenveld 16. De verlenging bedraagt maximaal zes weken.
De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ-2026-1138 en valt onder de activiteit 'omgevingsplanactiviteit (bouw)'. Voor meer informatie over de procedure kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de gemeente Deurne.
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