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Vergunning verleend voor binnenklimaat aanpassing in Deurne

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van het binnenklimaat op Vloeieindsedreef 5. Het besluit is genomen op 1 oktober.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bouwtechnische activiteit waarbij het binnenklimaat op de genoemde locatie wordt verbeterd. De vergunning is geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-1260.

Belangstellenden die meer willen weten over het besluit kunnen de bijbehorende stukken inzien. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de gemeente Deurne.

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