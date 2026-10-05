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Vergunning verleend voor binnenklimaat aanpassing in Deurne
De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van het binnenklimaat op Vloeieindsedreef 5. Het besluit is genomen op 1 oktober.
Het gaat om een bouwtechnische activiteit waarbij het binnenklimaat op de genoemde locatie wordt verbeterd. De vergunning is geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-1260.
Belangstellenden die meer willen weten over het besluit kunnen de bijbehorende stukken inzien. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de gemeente Deurne.
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