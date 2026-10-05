Helenaveen: melding voor bodemenergiesysteem bij Koolweg

In Helenaveen is een melding gedaan voor een gesloten bodemenergiesysteem bij Koolweg 5.

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Het bedrijf Van Grinsven Grondboringen en Bronbemaling B.V. heeft op 25 september 2026 een melding gedaan bij de gemeente Deurne. Het gaat om het aanleggen en gebruiken van een gesloten bodemenergiesysteem. Dit systeem haalt warmte en koude uit de bodem om gebouwen duurzaam te verwarmen en koelen.

De melding is ingediend volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit betreft uitsluitend een kennisgeving, waardoor er geen bezwaar kan worden gemaakt. De locatie van de activiteit is Koolweg 5 in Helenaveen.