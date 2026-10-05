Omgevingsvergunning voor woonstudio's in Neerkant ingetrokken

De gemeente Deurne heeft besloten om de omgevingsvergunning voor het verbouwen van een pand aan de Dorpsstraat in Neerkant tot woonstudio's in te trekken.

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Het gaat om de locatie Dorpsstraat 23 in Neerkant, waar het plan was om dertien woonstudio's voor arbeidsmigranten te realiseren. Het besluit, dat op 1 oktober 2026 is genomen, heeft betrekking op de bouwactiviteiten en het handelen in strijd met de regels voor ruimtelijke ordening.

Het intrekkingsbesluit is vastgelegd onder zaaknummer HZ-2026-1423. Belangstellenden kunnen de bijbehorende stukken opvragen bij de gemeente Deurne voor meer informatie over het besluit.