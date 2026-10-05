Ontwerp Omgevingsvisie Deurne 2050 binnenkort ter inzage

De gemeente Deurne heeft het ontwerp van de Omgevingsvisie Deurne 2050 en het bijbehorende Omgevingseffectrapport (OER) opgesteld. Vanaf 6 oktober liggen deze documenten zes weken ter inzage.

Gevonden voor jou

De Omgevingsvisie Deurne 2050 biedt een ruimtelijk perspectief voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeente. Het plan richt zich op thema's zoals wonen, werken, mobiliteit en natuur, met een focus op een evenwichtige en duurzame leefomgeving. Het bijbehorende Omgevingseffectrapport brengt de milieugevolgen van de plannen in kaart en ondersteunt het verplichte plan-MER.

De documenten zijn digitaal beschikbaar via de officiële publicaties en de website van de gemeente Deurne. Ook kunnen ze op afspraak worden ingezien bij het Huis voor de Samenleving aan de Markt 1 in Deurne.