Bodemenergiesysteem bij Bergmans Grondboringen in Nuenen

In Nuenen heeft Bergmans Grondboringen een melding gedaan voor een bodemenergiesysteem.

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Bergmans Grondboringen B.V. aan de Gerwenseweg 53 in Nuenen heeft een melding ingediend voor het aanleggen en in gebruik nemen van een gesloten bodemenergiesysteem. De melding is op 30 september 2026 gedaan en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Een gesloten bodemenergiesysteem gebruikt de ondergrond om energie op te slaan en terug te winnen, bijvoorbeeld voor verwarming of koeling van gebouwen. Het systeem kan bijdragen aan een duurzamere energievoorziening. Bij een melding volgens het Bal is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken.