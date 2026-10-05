Steiger op Dorpsstraat in Vught vanaf 9 oktober

In Vught is toestemming verleend voor het plaatsen van een steiger op Dorpsstraat 7. Dit mag vanaf 9 oktober tot en met 6 november.

Gevonden voor jou

De gemeente Vught heeft bekendgemaakt dat er een ontheffing is verleend voor het gebruik van de openbare weg aan Dorpsstraat 7. Het gaat om het plaatsen van een steiger die daar vier weken zal staan.

De ontheffing is op 1 oktober verzonden. Het werk aan de steiger kan starten vanaf 9 oktober en duurt tot en met 6 november.