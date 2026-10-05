Bijgebouw in Schaijk mag tijdelijk als woning gebruikt worden

Een bijgebouw aan de Postiljonstraat in Schaijk mag vijftien jaar als woning dienen. De gemeente heeft hiervoor op 1 oktober een vergunning afgegeven.

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Het gaat om een vrijstaand bijgebouw op Postiljonstraat 2 in Schaijk. Dit mag tijdelijk, tot en met 30 september 2041, gebruikt worden als zelfstandige wooneenheid. De vergunning wijkt af van de regels die normaal gelden in het omgevingsplan.

De vergunning is afgelopen zaterdag verzonden. Dit besluit blijft geldig, ook als er bezwaar tegen wordt gemaakt. De gemeente Maashorst behandelt de zaak onder het nummer 67229-2026.