Container mag langer op parkeervak in Lavendelstraat Bergeijk staan

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven om een container tot en met 25 december 2026 op een parkeervak aan de Lavendelstraat te plaatsen.

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Het gaat om een container van 2,5 meter breed, 5 meter lang en 1 meter hoog. Deze staat tegenover Lavendelstraat 27 in Bergeijk en mag daar blijven staan van 3 oktober tot en met 25 december 2026. De vergunning hiervoor is op 1 oktober 2026 verstrekt.

De toestemming betreft het gebruik van openbare ruimte. Het parkeervak zal gedurende deze periode door de container in gebruik zijn.