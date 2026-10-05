Nieuwe straatnamen vastgesteld in Westerhoven Noord

De gemeente Bergeijk heeft nieuwe straatnamen vastgesteld voor Westerhoven Noord. Vanaf 5 oktober 2026 heten drie straten Kerkakkers, Daalakkers en Rijtakkers.

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Het besluit is genomen op basis van advies van de straatnaamcommissie en in overeenstemming met de Verordening naamgeving en nummering van de gemeente Bergeijk. De nieuwe namen zijn bedoeld voor openbare ruimten in het gebied Westerhoven Noord.