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Nieuwe straatnamen vastgesteld in Westerhoven Noord
De gemeente Bergeijk heeft nieuwe straatnamen vastgesteld voor Westerhoven Noord. Vanaf 5 oktober 2026 heten drie straten Kerkakkers, Daalakkers en Rijtakkers.
Het besluit is genomen op basis van advies van de straatnaamcommissie en in overeenstemming met de Verordening naamgeving en nummering van de gemeente Bergeijk. De nieuwe namen zijn bedoeld voor openbare ruimten in het gebied Westerhoven Noord.
Deze straatnamen worden officieel in gebruik genomen vanaf vandaag, 5 oktober 2026. De gemeente heeft daarbij rekening gehouden met wettelijke verplichtingen, zoals vastgelegd in de Wet basisregistratie adressen en gebouwen.
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