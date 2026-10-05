Bedrijfswoning voor recreatiepark in Ulicoten krijgt groen licht

De gemeente Baarle-Nassau heeft toestemming gegeven voor de bouw van een bedrijfswoning bij een recreatiepark aan de Baarleseweg in Ulicoten.

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Het besluit is op 1 oktober 2026 verstuurd door burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau. De bedrijfswoning wordt gebouwd op het adres Baarleseweg 1, 5113 TA Ulicoten. Het doel van de woning is ondersteuning bieden aan het recreatiepark.

Met de vergunning komt een stap dichterbij het realiseren van deze voorziening, die specifiek bedoeld is voor bedrijfsactiviteiten. Het recreatiepark en de woning zijn gelegen in het buitengebied van Ulicoten.