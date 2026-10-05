Oliebollenkraam krijgt plek in Spoordonk op oudejaarsdag

De gemeente Oirschot heeft toestemming gegeven voor een oliebollenkraam aan de Bernadettestraat in Spoordonk op 31 december 2026.

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Op oudejaarsdag mag er een standplaats worden ingenomen voor de verkoop van oliebollen aan de Bernadettestraat in Spoordonk. De gemeente Oirschot heeft hiervoor een vergunning verleend. Deze vergunning geldt niet alleen voor dit jaar, maar ook voor de jaren tot en met 2030.

De vergunning is op 1 oktober 2026 verleend en heeft het kenmerk 082384513. Het besluit is bedoeld om bewoners en omstanders te informeren over mogelijke veranderingen in hun omgeving.