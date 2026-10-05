Loonbedrijf Peerlings meldt grondgebruik in Someren

Loonbedrijf Peerlings uit Someren heeft een melding gedaan voor het egaliseren van landbouwgrond aan de Lieropsedijk.

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De melding is op 28 september 2026 ingediend bij de gemeente Someren en betreft het toepassen van grond om landbouwpercelen vlak te maken. Het bedrijf voert deze activiteit uit op het adres Lieropsedijk 72.

Volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is een dergelijke melding puur informatief en kan er geen bezwaar worden ingediend. Het verzoek heeft het DSO-verzoeknummer 2026092800989 en zaaknummer Z-2026-015281.