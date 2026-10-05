Someren ruilt grond met Enexis voor nieuw elektriciteitsstation

De gemeente Someren heeft aangekondigd een grondruil aan te gaan met Enexis Netbeheer. Op de geruilde grond komt een nieuw elektriciteitsstation om het lokale netwerk te versterken.

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De voorgenomen grondruil betreft een perceel nabij de Lijestraat in Someren. De gemeente verkoopt een stuk grond van 26 vierkante meter aan Enexis en koopt tegelijkertijd een perceel van 6 vierkante meter terug. Op het verkochte perceel zal Enexis een nieuw elektriciteitsstation plaatsen.

Volgens de gemeente is de grondruil nodig om het energievoorzieningsnetwerk te verbeteren. Enexis is als regionale netbeheerder verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van elektriciteitsnetten. De locatie speelt een belangrijke rol vanwege de aansluiting op het bestaande netwerk.

De grondruil draagt volgens de gemeente bij aan het algemeen belang en is conform wettelijke verplichtingen die gelden voor de verkoop van gemeentelijke grond. Binnen Someren wordt Enexis gezien als enige geschikte partij voor deze uitwisseling.