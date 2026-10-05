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Sinterklaasintocht op 15 november in Rijen

De intocht van Sinterklaas vindt op 15 november plaats in Rijen. Het evenement duurt van twaalf uur tot vijf uur ’s middags op het Raadhuisplein en Wilhelminaplein.

Gevonden voor jou

Op zondag 15 november wordt Sinterklaas feestelijk ontvangen in Rijen. De festiviteiten vinden plaats op het Raadhuisplein en Wilhelminaplein en duren van twaalf uur tot vijf uur in de middag.

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