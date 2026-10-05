Someren wil opstalrechten vestigen voor elektriciteitsstations

De gemeente Someren heeft plannen om op drie locaties opstalrechten te vestigen voor de bouw van elektriciteitsstations door Enexis. Het gaat om plekken nabij Kerkendijk, Smulderslaan en Herdersveld.

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Enexis Beheer B.V., de regionale netbeheerder in Someren, krijgt mogelijk rechten van opstal op drie percelen. Deze locaties worden gebruikt voor de bouw van elektriciteitsstations die het netwerk moeten versterken. De gemeente noemt Enexis de enige geschikte partij, omdat de aanleg en uitbreiding van elektriciteitsnetten wettelijk aan netbeheerders is voorbehouden.

De percelen liggen aan Kerkendijk, Smulderslaan en Herdersveld. Samen beslaan ze een oppervlakte van 61 vierkante meter. Het doel van deze stations is om de energievoorziening in de regio te verbeteren. Volgens de gemeente dient dit het algemeen belang en past het binnen de wettelijke taak van Enexis.