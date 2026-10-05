Melding milieubelastende activiteit in Hedikhuizen afgehandeld

De melding van Mts M. en A. Verhagen over dierenverblijven in Hedikhuizen is afgehandeld. Het ging om een actualisatie van activiteiten zoals opslag van mest en brandstoffen.

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De gemeente Heusden heeft een melding afgehandeld van Mts M. en A. Verhagen, gevestigd aan de Groenstraat in Hedikhuizen. Het bedrijf had een actualisatie doorgevoerd voor verschillende milieubelastende activiteiten, waaronder dierenverblijven, opslag van kuilvoer, propaan, dieselolie en vaste mest.

De melding werd op 29 mei 2026 ingediend en is op 1 oktober 2026 afgehandeld. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen deze melding, en de stukken liggen niet ter inzage.