Navigatie overslaan
Ontdek

Hondentrimsalon aan huis naast boerderij in Berlicum toegestaan

In Berlicum is toestemming gegeven voor een hondentrimsalon aan huis naast een agrarisch bedrijf. Het besluit is op 1 oktober 2026 genomen en verzonden.

Gevonden voor jou

De hondentrimsalon komt aan de Busselsteeg 15 in Berlicum, bij een bestaande boerderij. Dit is geregeld via een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Het besluit is voorbereid volgens de gebruikelijke procedure.

Het besluit is definitief en stukken zijn op afspraak in te zien bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Het registratienummer van dit project is 1419726.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Sint-Michielsgestel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.