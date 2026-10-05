Hondentrimsalon aan huis naast boerderij in Berlicum toegestaan

In Berlicum is toestemming gegeven voor een hondentrimsalon aan huis naast een agrarisch bedrijf. Het besluit is op 1 oktober 2026 genomen en verzonden.

Gevonden voor jou

De hondentrimsalon komt aan de Busselsteeg 15 in Berlicum, bij een bestaande boerderij. Dit is geregeld via een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Het besluit is voorbereid volgens de gebruikelijke procedure.

Het besluit is definitief en stukken zijn op afspraak in te zien bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Het registratienummer van dit project is 1419726.