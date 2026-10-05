Bladel past subsidieregeling aan en reageert op waterschapsplan

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben drie besluiten genomen. Het gaat onder meer om een aangepaste subsidieregeling en een zienswijze op een waterschapsverordening.

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Tijdens de vergadering op 15 september 2026 hebben burgemeester en wethouders van Bladel ingestemd met een wijziging in de subsidieregeling voor peuteropvang en voorschoolse educatie. Deze aanpassing is met terugwerkende kracht ingegaan vanaf 1 januari 2026.

Daarnaast heeft de gemeente een zienswijze opgesteld over de ontwerp Waterschapsverordening 2026 van Waterschap De Dommel. De burgemeester zal deze namens de gemeente ondertekenen. Tot slot is er een voorstel besproken voor verlenging van het Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2027-2028, waarmee de gemeenteraad wordt geadviseerd geen bezwaren in te dienen bij de regioburgemeester.