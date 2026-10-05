Advertentie
Verkeersregelaars ingezet bij Sint Joris Live in Bladel
De gemeente Bladel heeft toestemming gegeven voor de inzet van verkeersregelaars bij het evenement Sint Joris Live 2026 aan de Maalderij.
Het gaat om een vergunning die op 1 oktober is verleend. Dit besluit maakt het mogelijk om verkeersregelaars in te zetten tijdens het evenement aan Maalderij 3 in Bladel. Het gemeentelijke zaaknummer van deze vergunning is ZBLA2026-001666.
De inzet van verkeersregelaars is nodig om het verkeer rondom het evenement goed te regelen en de veiligheid te waarborgen. Het besluit ligt zes weken ter inzage bij de gemeente Bladel.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie