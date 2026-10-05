Grond wordt gebruikt om bouwterrein op te hogen in Beek en Donk

Van Berkel Bouwstoffen en Transport B.V. heeft een melding gedaan om grond te gebruiken voor het ophogen van een bouwterrein aan de Trentstraat 22 in Beek en Donk.

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Het gaat om een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), die op 30 september 2026 is ingediend bij de gemeente Laarbeek. De melding is gekoppeld aan zaaknummer ZOL-2026-000837.

Bij het ophogen van een bouwterrein wordt grond gebruikt om het terrein hoger te maken, bijvoorbeeld om het geschikt te maken voor bebouwing. Omdat dit invloed heeft op de bodem en het milieu, moet zo’n activiteit worden gemeld bij de gemeente.

Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze melding. Het bedrijf heeft dit gemeld via het DSO-verzoeknummer 2026093001362.