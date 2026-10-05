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Verbouwing vrijstaande woning in Huijbergen goedgekeurd
De gemeente Woensdrecht heeft toestemming gegeven voor de verbouwing van een vrijstaande woning aan de Westerstraat 28 in Huijbergen. Het besluit is op 1 oktober verzonden.
De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om de woning aan de Westerstraat 28 in Huijbergen te verbouwen. Het gaat om een vrijstaand huis op dit adres.
Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben het besluit op 1 oktober verstuurd. Hiermee is de vergunning officieel verleend.
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