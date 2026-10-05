Werkzaamheden in gemeente Bladel: van fietspaden tot windpark

De gemeente Bladel heeft verschillende werkzaamheden gepland, waaronder herinrichtingen, rioolwerk en de aanleg van een windpark. De projecten lopen tot en met 2027.

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In Netersel wordt de Fons van der Heijdenstraat heringericht. Dit project, uitgevoerd door aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. uit Eersel, start in week 47 van 2025 en loopt tot week 52 van 2026. Ook worden de fietspaden op de Cartierheide aangepakt. Van Beers uit Hoogeloon begint hiermee in week 34 van 2026 en werkt door tot week 12 van 2027.

Daarnaast vinden er grondwerkzaamheden plaats bij windpark De Pals. Dit project, dat wordt uitgevoerd door Renewable Factory met ondersteuning van H4A en Watt infra, loopt van week 26 van 2026 tot week 8 van 2027. Verder zijn er rioolwerkzaamheden gepland in week 41 van 2026, uitgevoerd door Kanters. Tot slot wordt de wateraansluiting geregeld voor de sloop van Den Herd, een klus van Visser Hoogeloon die plaatsvindt tussen week 35 en week 45 van 2026.