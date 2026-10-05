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Terrasvergunning verleend voor Paviljoen de Kuilen in Langenboom

Het Paviljoen de Kuilen in Langenboom heeft toestemming gekregen voor een terras. Het besluit is op 30 september genomen door de gemeente Land van Cuijk.

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De terrasvergunning geldt voor de locatie aan de Fazantenweg 16 in Langenboom. Het besluit heeft zaaknummer Z2026-00006039 en is officieel verleend.

Het terras biedt bezoekers van Paviljoen de Kuilen meer mogelijkheden om buiten te zitten. De vergunning kan invloed hebben op de uitstraling van het gebied rondom de locatie.

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