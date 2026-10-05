Bevolkingsonderzoek borstkanker gepland in Oploo

In Oploo is een vergunning verleend voor een bevolkingsonderzoek borstkanker. Het onderzoek vindt plaats van 30 november 2026 tot en met 26 februari 2027 nabij Van Steenhuijsstraat 35A.

Gevonden voor jou

De gemeente Land van Cuijk heeft op 30 september 2026 een standplaatsvergunning verleend voor het onderzoek. De locatie waar dit plaatsvindt is nabij Van Steenhuijsstraat 35A in Oploo.

Het bevolkingsonderzoek richt zich op borstkanker en zal in de aangegeven periode plaatsvinden. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004588.