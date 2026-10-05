Lichtjestocht Cuijk krijgt groen licht voor 18 december

De Lichtjestocht in het centrum van Cuijk heeft toestemming gekregen om op 18 december 2026 plaats te vinden. De gemeente Land van Cuijk heeft de vergunning op 30 september verleend.

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Het evenement zal plaatsvinden in het hart van Cuijk en is bedoeld om de donkere decembermaand op te fleuren. De vergunning is verleend onder zaaknummer Z2026-00004257.

De Lichtjestocht is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij deelnemers met lampjes en lichtjes door het centrum wandelen. Het besluit van de gemeente zorgt ervoor dat de organisatie verder kan met de voorbereidingen.