Tijdelijke verkeersmaatregelen in Overloon voor evenement

Op 11 november wordt 't plein in Overloon afgesloten voor het evenement Vör de kerk. Van 31 oktober tot 14 november geldt hier ook een tijdelijk parkeerverbod.

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De gemeente Land van Cuijk heeft besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen in te stellen voor het evenement Vör de kerk. Het 14 Oktoberplein in Overloon wordt op 11 november van acht uur 's ochtends tot elf uur 's avonds afgesloten. Ook geldt er een parkeerverbod op het plein van 31 oktober tot 14 november.

Het parkeerverbod is ingesteld om ruimte te maken voor objecten en attracties tijdens het evenement. Het parkeerterrein op het plein valt onder de Wegsleepverordening van de gemeente, wat betekent dat geparkeerde voertuigen kunnen worden weggesleept. De maatregelen zijn bedoeld om de veiligheid van bezoekers, weggebruikers en medewerkers te waarborgen.