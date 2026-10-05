Son en Breugel: melding voor bodemenergiesysteem Waterjuffer

In Son en Breugel is een melding gedaan voor een gesloten bodemenergiesysteem.

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Het bedrijf Welwater B.V. heeft bij de gemeente Son en Breugel een melding ingevolge het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) ingediend. Het gaat om een aanvraag voor het aanleggen en gebruiken van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Waterjuffer 9.

Een gesloten bodemenergiesysteem wordt gebruikt om energie uit de bodem op te slaan en te gebruiken, bijvoorbeeld voor verwarming en koeling. De melding is op 28 september 2026 gedaan en heeft het kenmerk Z-2026-015313.

Deze melding is een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken.