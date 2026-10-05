Son en Breugel: Melding voor bodemenergiesysteem bij bedrijf

In Son en Breugel heeft Van Grinsven Grondboringen en Bronbemaling een melding gedaan voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem.

Gevonden voor jou

Het bedrijf, gevestigd aan Sonniuswijk 56a, wil een gesloten bodemenergiesysteem aanleggen en in gebruik nemen. Het systeem zorgt voor duurzame verwarming en koeling door warmte uit de bodem te gebruiken.

De melding is op 29 september 2026 bij de gemeente ingediend. Een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving is alleen een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar.